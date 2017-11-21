Vakıfbank-Fenerbahçe maçlarına taraftar yasağı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde VakıfBank ile Fenerbahçe arasında bu sezon oynanacak karşılaşmalarda deplasman takımın taraftarları salona alınmayacak.

KARAR VALİLİK TOPLANTISINDA ALINDI

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği'nde yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında alınan karar gereği, iki takım arasında ligde oynanacak karşılaşmalarda "misafir takım seyircisinin" olmayacağı belirtildi.

VakıfBank ile Fenerbahçe arasında bu sezon ligde oynanacak ilk karşılaşma sarı-siyahlıların ev sahipliğinde 25 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Bu maçta sarı-lacivertli taraftarlar tribünde yer almayacak.