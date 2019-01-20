VakıfBank Fenerbahçe'ye set vermedi

Fenerbahçe Opet, birinci sete iyi başladı ve 6-2 öne geçti. Sloetjes, servisleriyle skoru 9-9'da eşitledi. VakıfBank, teknik molayı da 12-11 önde geçti. Zhu, geriden ataklarıyla etkili oldu ve VakıfBank seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette sarı-lacivertliler, Vargas'ın etkili ataklarıyla skoru 4-1 yaptı. Fenerbahçe Opet, karşılıklı ataklarla süren oyunda teknik molayı 12-11 önde kapattı. VakıfBank, etkili taktik servis atarak aradaki farkı kapattı ve üstünlük yakaladı.

Sloetjes ile Robinson ataklara ortak olunca VakıfBank köşelerden ve arka ortadan gerçekleştirdiği hücumlarla seti 25-23 kazandı ve durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sete VakıfBank, etkili servis atarak başladı. Zhu'nun geriden yaptığı smaçlarla sayı üreten VakıfBank, teknik molayı 12-5 önde geçti. Fenerbahçe Opet, Vargas ile etkili olmak istedi ve aradaki farkı kapatmak için gayret gösterdi. Etkili oyunuyla buna fırsat vermeyen VakıfBank, seti 25-23, maçı da 3-0 kazandı.