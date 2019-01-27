VakıfBank, Galatasaray'a set vermedi

Son iki senenin Dünya ve Avrupa şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasındaki Galatasaray HDI Sigorta'yı deplasmanda 21-25, 12-25 ve xx-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Ligdeki 14. galibiyetini alan sarı-siyahlılar, TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmaya hücumda etkili başladı.
Hücum sayılarıyla üstünlüğü eline alan VakıfBank, ilk seti 25-21 kazandı. Rakibine servis ve blok sayısı imkanı tanımadığı ikinci seti 25-12 alan sarı-siyahlılar, karşılaşmada 2-0 öne geçti. Üçüncü sette hücum ve savunmadaki etkili performansını sürdüren VakıfBank, seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı.
Galatasaray'la ligde oynadığı son 14 maçın 13'ünü kazanan sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'la 30 Ocak Çarşamba günü saat 17:00'de VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak.