VakıfBank gençlerde namağlup şampiyon

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Genç Kızlar Şampiyonası'nın finalinde VakıfBank Genç Takımı, Karayolları'nı 3-0 mağlup ederek namağlup şampiyon oldu. Sarı-siyahlılar, finalde setleri 25-14, 25-5 ve 25-17 sonuçlarla alarak, kupayı müzesine götürdü. Finalin ilk teknik molasına 16-13 önde giren VakıfBank Genç Takımı, seti 25-14 alarak durumu 1-0'a getirdi. İkinci sette rakibine sadece 5 sayı imkanı tanıyan sarı-siyahlılar, 25-5'le skoru 2-0 yaptı.

3-0 KAZANMAYI BAŞARDI

Hücum ve savunmadaki etkili oyununu son sette de sürdüren VakıfBank Genç Takımı, seti 25-17, maçı da 3-0 alarak Türkiye Genç Kızlar Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Sarı-siyahlılar, turnuva boyunca oynadığı yedi karşılaşmayı da 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.