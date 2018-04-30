VakıfBank, Romanya'da kupayı hedefliyor

Vestel Venüs Sultanlar Ligi final serisinde rakibi Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 yenerek 10'uncu kez şampiyonluğu elde eden VakıfBank, medya ile bir araya geldi. VakıfBank Spor Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısına Başkan Osman Demren, Başantrenör Giovanni Guidetti, menajer Pelin Yürce ve kaptan Gözde Kırdar katıldı.

KULÜP OLARAK BÜYÜYORUZ

VakıfBank'ın büyümeye devam ettiğini ifade eden Başkan Osman Demren, ''Kulüp olarak büyümeye devam ediyoruz. 32 yıla başarılar sığdırmış kulübüz. Son 5 yıla da 14 şampiyonluk sığdırmış olduk. 5 finalimizi de kazandık. 6'ncısını da inşallah hafta sonu kazanmayı umuyoruz. Çok güçlü bir ligde şampiyon olmak mutluluk verici. Eczacıbaşı maçları bizim için kaybettiğimizde bile zevkli. Rekabetin, ahlakın ve birbirine değer vermenin üst düzey olduğu bir seri yaşıyoruz. Bizimle aynı seviyede olan bir takım olması dolayısıyla Eczacıbaşı'nı tebrik ediyorum. Ülkemizdeki voleybol seviyesini yukarı çıkarabilmek rakiple alakalı. Rakibimize teşekkür ediyorum. Birlikte hareket edince şampiyon oluyorsunuz. Ben 8 yıldır kulüpteyim. Aile yapısı içinde son 3 finali de kazandık. İnşallah 4'üncü finali de kazanacağız. Tüm kulüp tarihinin en değerli oyuncusunu şampiyonlukla uğurlayacağız. Gözde her şeyin en iyisini hak ediyor'' dedi.