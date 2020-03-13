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Vakıfbank, Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalinde

Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde, Vakıfbank, Dinamo Moskova'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi.

| AA
Vakıfbank, Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalinde
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Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanş karşılaşmasında VakıfBank, Rusya temsilcisi Dinamo Moskova ile karşılaştı.

VAKIFBANK YARI FİNALDE

İlk maçı 3-0 kazanan Vakıfbank, Dinamo Moskova'yı yine aynı skorla mağluğ ederek yarı finale adını yazdırdı. 

ÜST ÜSTE SEKİZİNCİ KEZ YARI FİNALE ÇIKTI

VakıfBank, bu organizasyonda üst üste sekizinci kez yarı finale adını yazdırdı. Şampiyonlar Ligi'ndeki 205'inci maçında 150'nci galibiyetini elde eden sarı-siyahlı takım, toplamda 12'nci kez yarı final oynama hakkı kazandı.

VakıfBank, yarı finalde Fenerbahçe Opet-Igor Gorgonzola Novara (İtalya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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