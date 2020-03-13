Yeni Malatyaspor Başkanı ve taraftarlar kavga etti

1 Arsenal teknik direktörüne koronavirüs teşhisi kondu Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta'da yeni tip koronavirüs tespit edildiği bildirildi.

2 Vakıfbank, Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalinde Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde, Vakıfbank, Dinamo Moskova'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi.

3 Başakşehir evinde Kopenhag'ı mağlup etti UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi.

4 Spor müsabakaları nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacak Beştepe'de yapılan koronavirüs toplantısı sonucunda alınan karara göre, spor müsabakaları nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak.

5 Çağlarlı Leicester'da, 3 oyuncu koronavirüse yakalandı İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den yapılan açıklamada ismi açıklanmayan 3 oyuncunun koronavirüs belirtileri gösterdiği duyuruldu.

6 Mustafa Cengiz'den koronavirüs uyarısı Galatasaray Kulübü ile GSYİAD arasında iş birliği anlaşması imzalandı. İmza töreninde bir ara öksüren Cengiz, "Öksürdüm ama kaçmayın" dedi.

7 Fenerbahçe'ye Altay Bayındır'dan kötü haber Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki genç file bekçisi Altay Bayındır'ın, 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

8 Adebayor'dan insanlık dışı faul Club Olimpia forması giyen Emmanuel Adebayor, Defensa Justicia maçında rakibine yaptığı faulle gündem oldu.

9 FIBA ve Euroleague'den koronavirüs kararı FIBA, 13 Mart itibarıyla tüm basketbol organizasyonlarını durdurduğunu açıkladı. EuroLeague de ikinci bir karara kadar, tüm maçların ertelendiğini duyurdu.