VakıfBank yarı finalde

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, ocak ayında Valencia'dan ayrılacak olan Kevin Gameiro'nun menajeri Pascal Boisseau'yla görüşmelere başladı.

Comolli, Gameiro için startı verdi

Beşiktaş'ın Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mısırlı Mohamed Elneny, cuma namazı çıkışı Bakara Suresi'ni okudu. 27 yaşındaki futbolcu o anları Instagram hesabından paylaştı.

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, bordo-mavili kulübün dergisine yaptığı açıklamada "Evimizde oynadığımız Sparta Prag maçı, hayatımda gördüğüm en iyi atmosferdi" dedi.

Lens'i Fenerbahçe'ye getiren isim olan Dick Advocaat'ın, Hollandalı futbolcuyu Feyenoord'a da transfer etmek istediği öğrenildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Diagne'nin döneceği ve Falcao'nun ABD'ye transfer olacağı yönündeki iddiaları cevapladı.

Mustafa Cengiz'den Falcao ve Diagne cevabı

Kayseri'de antrenörlüğünü yaptığı amatör futbol takımının oyuncularını soyunma odasında döven Halit Kurt'un, aldığı ceza onandı.

Beşiktaş yönetimi, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarının kazanılması halinde takıma 50'şer bin TL prim dağıtacak.

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Ersun Yanal'ın hedefi 12 puan

Ersun Yanal, Süper Lig'in ilk yarısındaki kalan 4 maçı da kazanacak güçte olduklarını ifade etti.