VakıfBank yarı finalde

VakıfBank Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Çin temsilcisi Tianjin Bohai Bank'ı 3-0'la geçerek, Eczacıbaşı VitrA'nın ardından yarı finale yükselen ikinci Türk ekibi oldu.
YARI FİNALDE RAKİP IMOCO VOLLEY
Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen şampiyonada ikinci galibiyetine imza atan VakıfBank, grupta ikinci sırayı aldı ve yarı finalde A Grubu'nu lider tamamlayan İtalya takımı Imoco Volley ile eşleşti.
VakıfBank ile Imoco Volley arasındaki yarı final karşılaşması, yarın TSİ 12.00'de oynanacak.
SETLER: 15-25, 14-25, 19-25