VakıfBank'tan 4 yıldızlı yeni sezon forması

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımı yapıldı.

VakıfBank Kulübü, yeni sezon formalarını sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoyla tanıttı. 'Aklımızdan şampiyonluk, yüreğimizde VakıfBank var' sloganıyla duyurulan üç farklı tasarımdaki formaların üzerinde CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2011, 2013, 2017 ve 2018 yıllarında kazanılan dört şampiyonluğu simgeleyen yıldızlar yer alıyor.

Geçen sezon CEV Şampiyonlar Ligi, Sultanlar Ligi, Şampiyonlar Kupası ve KupaVoley'i alarak kapatan VakıfBank, 2018-2019'da 4 yıldızlı formalarla mücadelesini verecek.