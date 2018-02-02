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Valbuena 11'e dönüyor

Aykut Kocaman'ın, Gençlerbirliği karşılaşmasında Valbuena'yı ilk 11'de oynatacağı öğrenildi.

Valbuena 11'e dönüyor
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Giuliano'nun yokluğunda bile Valbuena'yı yedek bırakan Aykut Kocaman, Trabzonspor maçı sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Tecrübeli hocanın, Gençlerbirliği maçında sürprize hazırlandığı öğrenildi.

Kocaman'ın Valbuena'yı yarın ilk 11'de oynatacağı ve bu yüzden yıldız futbolcuyu kupadaki Giresun maçında yedek soyundurduğu belirtildi.

SADECE KONYA MAÇINDA İLK 11'DE BAŞLAMIŞTI

Valbuena, Süper Lig'de forma giydiği son 7 maçta sadece deplasmanda Atiker Konyaspor'a karşı ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

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