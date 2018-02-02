Valbuena 11'e dönüyor

Giuliano'nun yokluğunda bile Valbuena'yı yedek bırakan Aykut Kocaman, Trabzonspor maçı sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.
Tecrübeli hocanın, Gençlerbirliği maçında sürprize hazırlandığı öğrenildi.
Kocaman'ın Valbuena'yı yarın ilk 11'de oynatacağı ve bu yüzden yıldız futbolcuyu kupadaki Giresun maçında yedek soyundurduğu belirtildi.
SADECE KONYA MAÇINDA İLK 11'DE BAŞLAMIŞTI
Valbuena, Süper Lig'de forma giydiği son 7 maçta sadece deplasmanda Atiker Konyaspor'a karşı ilk 11'de sahaya çıkmıştı.