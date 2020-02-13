Valbuena 26 maçta 17 asist yaptı

Yunanistan Kupası'nda oynanan Olympiakos-Lamia maçına, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mathieu Valbuena damga vurdu.

İkinci yarıda oyuna giren Fransız futbolcu, takımı 1-0 gerideyken yaptığı 3 asistle turu getiren isim oldu.

0-0'ın rövanşında maçı 3-2 kazanan Olympiakos, Yunanistan Kupası'nda yarı finale yükseldi.

8 GOL 17 ASİST

Sezon başında Fenerbahçe'den Olympiakos'a giden tecrübeli futbolcu, böylelikle bu sezon çıktığı 26 maçta 17. asistini yapmış oldu. Valbuena'nın 3'ü penaltıdan olmak üzere 8 de golü bulunuyor.