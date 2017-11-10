Valbuena: Acı yoksa zafer de yok

Fenerbahçe’de Osmanlıspor maçında sakatlanarak 9. dakikada yerini Alper Potuk’a bırakan Mathieu Valbuena, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Fransız yıldız sahalara olabildiğince erken dönmek için çok çalıştığını söyledi. “Acı yoksa zafer de yok” ifadelerini kullanan Valbuena sakatlık sonrasında daha güçlü şekilde geri döneceğini belirtti.

2 HAFTA SONRA SAHALARA DÖNECEK

Kasığında ikinci dereceden yırtık bulunan deneyimli futbolcunun takımdan 3 hafta ayrı kalması bekleniyordu. Salonda kendisine özel bir çalışma programı hazırlanan Valbuena bu süreyi en azından 2 haftaya indirerek sahalara erken dönmeyi amaçlıyor.

Deneyimli futbolcu, milli maçlar için verilen aranın ardından oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçe Demir Grup Sivasspor maçının ardından Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile, 14.haftada ise Ülker Stadı’nda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Valbuena’nın bu açıklamaları ise 13. haftaya yetişmek istediği şeklinde yorumlandı. Bu sezon takımının en fazla sahada kalan ismi konumundaki Valbuena ayrıca 3 gol, 6 asistle en fazla skor katkısı yapan futbolcu da oldu