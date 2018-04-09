Valbuena, Aykut Kocaman'a sitem etti

Fenerbahçe'de sezonun ikinci yarısından itibaren teknik direktör Aykut Kocaman tarafından ilk 11 yüzü göremeyen Valbuena, Fransız basınına içini döktü. Valbuena Fenerbahçe'de son haftalarda ilk 11'de yer bulamaması hakkında konuşurken, Fransız yıldız bir anda kendisine olan güvenin yok olduğunu söyledi.

BANA GÜVENİLMEMESİNE ŞAŞIRIYORUM

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena, France Football'a yaptığı açıklamada sarı lacivertli takımda son haftalarda kendisine olan güvenin azaldığını söyledi. Valbuena yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'ye geldiğim zaman ilk başlarda her şey yolunda gidiyordu. Ancak sonradan bir anda bana olan güven kaydoldu ve bana güvenilmemesinden dolayı gerçekten şaşırıyorum." dedi.

İYİ GİDİYORDUM YEDEK KALDIM

Fenerbahçe'de ilk zamanlarında son derece formda olduğunu söyleyen Fransız yıldız, "Goller ve asistlerim vardı. İstatistik olarak takımın en iyilerindendim, her şey iyi gidiyordu. Ancak bir yanda yedek kalmaya başladım. Kötü oynadığınız zaman yedek kalabilirsiniz, bunu anlarım ama performansım iyi giderken bana güvenilmemesine gerçekten şaşırıyorum." şeklinde konuştu.

BİRÇOK KEZ AĞLADIM

Kariyerinde zor anlar yaşadığını da itiraf eden Valbuena ''Kariyerimde yalnız kaldığım anlar oldu, birçok kez ağladım. Ailem, eşim ve kızım her zaman yanımdaydı. Bu tip kötü durumları atlatabilmeniz herkes için kolay değil ama ben bu kapasiteye sahibim'' dedi.