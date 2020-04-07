Valbuena: Benim geleceğim Olympiakos'ta

Türkiye'de forma giydiği dönemden de bahseden Valbuena, Fenerbahçe taraftarlarının harika olduğunu belirtti.

Fransız oyuncu, ''Türkiye'de yaşadıklarım hep pozitif. Harika bir kulüp, harika taraftarları vardı. Çok ilgi vardı, dışarı çıkamıyordum. Sürekli fotoğraf istiyorlardı. Çok, çok seviyorum o taraftarları. Orada çok harika 2 sezon geçirdim. 2. sezonda sözleşmemde 25 maça çıkarsam, opsiyonun devreye gireceği bir madde vardı. Yönetim bunu istemedi ve iptal ettik. Çok, çok büyük bir kulüp. İstanbul dendiğinde şu anda bile kalbim küt küt atmaya başlıyor.'' dedi.

''MAAŞLAR ZAMANINDA YATMIYORDU''

Sarı-lacivertli takımda maaşların zamanında yatmadığını belirten Valbuena, bu durumun futbolu da etkilediği zamanların olabileceğini söyledi.

Fransız oyuncu, ''Maalesef maaşlar her zaman zamanında yatmıyordu, gecikmeler oluyordu. Futbolu da etkilediği olmuştur ama çok söylenecek bir şey yok. Yüzde 100'ünü veriyordu herkes, taraftarlar da bunu istiyordu. Kariyerimin çok önemli bir zamanıydı ve Fenerbahçe'de oynadığım için mutluyum.'' ifadelerini kullandı.

''GELECEĞİM OLYMPİAKOS'TA''

Yunan ekibinde mutlu olduğunu da sözlerine ekleyen Valbuena, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

''Bir sezon daha sözleşmemi uzatmak için başkanla görüşmeye başladık. Yöneticilerle görüştük. Burada devam etmek istiyorum, her yıl Avrupa'da oynuyoruz, her yıl 35 bin seyirci önündeyim. Benim geleceğim Olympiakos'ta.''