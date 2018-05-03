Valbuena, Beşiktaş maçında ilk 11'de

TFF'nin 57. dakikasından itibaren devam etmesine karar verdiği mücadelede Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Kadroda Valbuena'nın yer alması dikkatlerden kaçmadı.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelede olaylar çıkmış ve karşılaşma tatil edilmişti. TFF bu mücadelenin kaldığı yerden devam etmesine karar vermiş ancak Beşiktaş bu karara tepki göstererek saha çıkmayacağını açıklamaştı.
VALBUENA İLK 11'DE
Fenerbahçe, devam ettirilmesine karar verilen mücadele için stada geldi. İlk 11 esamesini bildiren sarı-lacivertlilerin kadrosunda Valbuena da yer aldı.
Bilindiği üzere Aykut Kocaman, ilk 11'de Valbuena'ya görev vermiyor. Fransız futbolcu uzun süre beklediği ilk 11 şansını sahaya çıkmayacağını açıklayan Beşiktaş maçında bulabildi.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i şu şekilde: Volkan, Hasan Ali, Neustaedter, Skrtel, İsmail, Şener, Mehmet, Josef, Valbuena, Giuliano, Soldado