Valbuena: Beşiktaş'a karşı çok iyi oynamıştık

2017-2019 yılları arasında ülkemizde Fenerbahçe forması giyen 35 yaşındaki Mathieu Valbuena, sarı-lacivertli takımdaki günlerinden bahsetti.

''BEŞİKTAŞ'A KARŞI İYİ OYNAMIŞTIK''

Kariyerinde pişmanlık duyduğu karşılaşma olarak Ajac maçını gösteren Valbuena, bir önceki maçta Beşiktaş'a karşı çok iyi oynadıklarını belirtti.

Valbuena, ''Kariyerimden büyük bir pişmanlık duyuyorum. UEFA Avrupa Ligi yarı final maçında 4-1 yenildiğimiz Ajax maçı bize çok acı verdi. Kendimizi maça iyi hazırlayamamıştık. Ama karşımızda harika bir Ajax vardı, aynı zamanda harika bir takımımız vardı. Bir önceki turda Beşiktaş'a karşı çok iyi maç oynamıştık. Daha sonra Ajax maçı bizim için hayal kırıklığı oldu.'' ifadelerini kullandı.