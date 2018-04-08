Valbuena, Bordeaux'ya gidiyor

Fenerbahçe'de ilk 11'e girmekte zorlanan Mathieu Valbuena'nın sarı-lacivertli kulüpteki geleceği tartışma konusu olmuştu.

Gelen haberler Fransız futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalini güçlendirecek nitelikte. Valbuea'ya ülkesi Fransa'dan oldukça ciddi bir teklifin geldiği bildirildi.

FRANSA'YA DÖNÜYOR

Valbuena'ya transfer teklifinin altyapısında forma giydiği Bordeaux kulübünden geldiği bildirildi. Valbuena'nın da bu teklifi değerlendirip futbolu Bordeaux formasıyla bırakmayı planladığı ifade ediliyor.

Eğer transfer gerçekleşirse UEFA ile finansal fair play anlaşması bulunan Fenerbahçe, hem ciddi bir finans yükünden kurtulucak hem de yeni transferler için kaynak üretmiş olacak. Fenerbahçe yönetimi ve teknik kadronun da zaten forma şansı bulmakta zorlanan Valbuena'nın transferine olumlu yaklaşıyor.