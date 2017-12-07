Valbuena: Fenerbahçe sıra dışı bir kulüp

F.Bahçe'nin yıldızı Mathieu Valbuena, FB TV'de katıldığı 1'e 1 programında sorulara içtenlikle cevap verdi.

Taraftarın tutkusunun kendisini etkilediğini belirten tecrübeli futbolcunun konuşmalarından satır başları şöyle:

SIRADIŞI BİR KULÜPTEKİM

"3-4 aydır buradayım ve sıra dışı bir kulüpte olduğumu hissediyorum. Eski kulübümle Fenerbahçe Stadı'nda oynamıştım ve bu stattaki atmosferi h,l, hatırlıyorum. İlk teklif aldığımda düşündüğüm şey taraftar oldu. Taraftarın benim için yerine gelince, gerçekten onların desteğini hissetmek yüreğimi ısıtıyor ve özgüvenimi fazlasıyla artırıyor. Kariyerimdeki en inanılmaz anlardan birini taraftar beni havaalanında karşılamasıyla yaşattı. Bu kulübü gerçekten büyük bir aile olarak görüyorum."

FUTBOLU BURADA BIRAKABİLİRİM

"Bu sezon kaç gol atacağımı bilmiyorum. Çünkü bir limit koymayı sevmiyorum. Şu anda 3 gol, 4 asistim var. 10 ve üzeri bir sayıya ulaşmak isterim. Fenerbahçe'deki en etkileyici maç kesinlikle Galatasaray maçıydı. O ateşi hissettim. Deplasmanda oynasak bile inanılmaz bir maçtı. Üzücü olan taraf ise Avrupa Ligi'nde Vardar'a elenmekti. Futbolu Fenerbahçe'de bırakabilirim. Ama futbolda neler gelişir hiçbir zaman bilemeyiz. 2+1 yıllık bir sözleşme imzaladım. Eğer daha fazlasını yapmak gerekirse, h,l, kendimi iyi hissediyorsam benim için hiç sorun olmaz."

ŞAMPİYONLUK KONUŞMAK ERKEN

"Mağlubiyeti sevmiyorum kesinlikle. Eğer bir mağlubiyet aldıysak kendimi hiç iyi hissetmem. Maç kaybetmek hafta sonumu tamamen berbat eden bir durum. Bordeaux'dayken orta sahanın solunda oynuyordum. 3 yılda artık orta sahanın solunda oynuyorum. O bölgede yapabileceklerimi artık biraz daha çözdüğümü düşünüyorum. Bana göre şampiyonluk konuşmak için erken. H,l, uzun bir lig var önümüzde. İstikrarlı olmak, galibiyet serisi yakalamak bizim elimizde ve şampiyonluk şansımızın ne durumda olduğunu h,l, söyleyemem. Ama içimizdeki her şeyi sahaya yansıtmaya çalışacağız şampiyon olabilmek için."