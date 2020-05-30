Valbuena: Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı

Mathieu Valbuena, beIN Sports'a konuştu.

Fransız futbolcu, sarı-lacivertli takımda oynarken kendisine haksızlık yapıldığını söyledi.

İşte Valbuena'nın sözleri:

"YAPTIKLARI KARŞILAMAYI UNUTAMIYORUM"

"Fenerbahçe dediğiniz zaman aklıma gelen ilk şey, transfer olduğumda bana yaptıkları karşılama. Her kulüpte yaptığım gibi, 'Bu kulüp için de her şeyimi vereceğim.' demiştim. Fenerbahçe taraftarının bana gösterdiği büyük sevgi beni çok mutlu etmişti."

"BANA HAKSIZLIK YAPILDI"

"Fenerbahçe taraftarında her zaman şunu gördüm, sahada olayım-olmayayım, oynayayım-oynamayayım ki bence oynamadığım durumlar normal değildi. Oynamadığım dönemlerde kesinlikle bana haksızlık yapıldığını düşünüyorum."