Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılma zamanım gelmişti

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Olympiakos'a giden Mathieu Valbuena, Fransız basınına bir röportaj verdi.

"SAYGI DUYULMAYA İHTİYACIM VARDI"

"Fenerbahçe'de geçirdiğim 2 yılın ardından ardından artık başka şeyler deneme zamanım gelmişti. Olympiakos beni istedi ve ben de en doğru şeyi yaptım. Olympiakos için küçük bir Marsilya diyebiliriz. Taraftarlar, kültür ve Akdeniz takımı olması... Güzel de istatistikler yakaladım. Saygı duyulmaya ihtiyacım vardı ve kendimi saha içinde kanıtladım.

"DEVAM ETMEMİN NEDENİ TUTKU"

35 yaşında devam etmemin nedeni tutku. Benim kariyerimi şekillendiren en önemli şey bu. Hiçbir zaman vazgeçmedim, hep en iyisini istedim. Maçlardan önce midemdeki yumruk yemiş hissini seviyorum, pozitif baskıyı seviyorum."