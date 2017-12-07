Valbuena: Fenerbahçe'nin yeri Avrupa

FB TV’ye konuşan Valbuena, Fenerbahçe'yi seçmesinde taraftarların büyük rolü olduğunu belirtti.

Fransız futbolcu, "En etkileyici maç Galatasaray derbisiydi. O ateşi hissettim. Gerçekten inanılmazdı. Deplasmanda oynasak bile inanılmaz bir ortam vardı. Evimizdeki Trabzonspor maçında da ambiyans harikaydı." şeklinde konuştu.

AA

"VARDAR'A ELENİNCE ÇOK ÜZÜLDÜK"

Valbuena, elendikleri Vardar maçına da değinerek, "Üzücü olan Avrupa'da Vardar'a elenmekti. Gerçekten çok büyük üzüntü yaşadık orada. 2-0 kaybettik deplasmanda. Buraya geldiğimizde hala turu geçebilecek durumdaydık, bu kapasitemiz vardı ama kaybettik. Bana göre Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp her zaman Avrupa'da olmalı. Hatta Şampiyonlar Ligi'nde oynamalı. Bunun için şampiyonluk şart.” ifadelerini kullandı.

AA