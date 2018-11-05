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Valbuena Fransa'da altın 11'e seçildi

Fransız L'Equipe gazetesi, Galatasaray derbisinde 1 gol, 1 asist ile oynayan Mathieu Valbuena'yı Avrupa liglerinde oynayan Fransız oyunculardan oluşturulan haftanın 11'ine aldı.

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Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı derbide 1 gol ve 1 asist ile mücadele eden Mathieu Valbuena, Fransız L'Equipe gazetesi tarafından en iyi 11'e seçildi.

AVRUPA'DAKİ FRANSIZ FUTBOLCULARA YER VERİLDİ

L'Equipe gazetesinin Avrupa liglerinde oynayan Fransız oyunculardan oluşturduğu 11'de Valbuena'ya da yer verildi.

FORVET ARKASINA VALBUENA SEÇİLDİ

Galatasaray derbisinde sol açık pozisyonunda oynayan Valbuena, L'Equipe tarafından ise forvet arkasında gösterildi.

L'Equipe'in 11'inde şu oyuncular yer aldı: Bernardoni; Schmid, Zouma, Zagadou, Tait; Savanier, Rongier; Mbappe, Valbuena, Martial; Lacazatte

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