Valbuena Fransa'nın en iyileri arasında

Fransa'nın saygın gazetelerinden L'equipe, Fransa Milli Takımı performansını dikkate alarak gelmiş geçmiş en iyi 100 oyuncuyu listeledi.

Listede Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mathieu Valbuena, 74. sırada kendisine yer buldu ve birçok yıldız ismi geride bıraktı.

BAFETIMBI GOMIS'E YER YOK

Fransız gazetesinin listesinde Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis'e ise yer verilmedi. Valbuena, Fransa Milli Takım kariyerinde 52 maçta görev alırken 8 gol kaydetme başarısı göstermişti.

Fransa Milli Takımı ile 2010 ve 2014 Dünya Kupası'nda boy gösteren tecrübeli futbolcu, 2012 Avrupa Şampiyonası'nda da Fransa kadrosunda yer almıştı. Valbuena, 2016'da yaşanan seks kasedi skandalının ardından Milli Takım'a alınmamıştı.

GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİSİ ZIDANE

Fransa tarihindeki en iyi 100 futbolcu listesinde birinci sırayı Zinedine Zidane alırken Platini 2, Henry ise 3. sırada yer aldı.