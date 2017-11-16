Valbuena: Galatasaray'ı yakalayacağız

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandıracak açıklamalar yaptı.

ONLAR DA PUAN KAYBEDECEK

Tecrübeli oyuncu, "Osmanlıspor maçından sonra takım büyük bir yakım yaşadı. Kolay değil tabii ki... Büyük bir takımsınız ve zirvenin 9 puan gerisinde kalıyorsunuz. Ancak bu puan farkını kapatacağız. Galatasaray'ın Başakşehir ve Beşiktaş ile maçları var. Onların puan kayıpları olacak. Bu lig daha büyük sürprizlere sahne olacak" dedi.

İYİ BİR KADRO VAR

Valbuena, "F.Bahçe olarak çok iyi bir kadroya sahibiz. Çok da iyi bir hocamız var. Türkiye'nin en büyük taraftar grubuna sahibiz. Toparlanacağız. Toparlanmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Fransız yıldız, Sivasspor maçının zor olacağını ama sahadan 3 puanla ayrılacaklarını belirtti.