Valbuena: Herkesin mutlu olacağı F.Bahçe için çalışacağız

Sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını söyleyen Valbuena, "Yeni sezona çok çalışıyoruz ve zamana ihtiyacımız var. Yeni bir hocamız var ve kendi fikirlerini bizimle paylaşıyor. Doğru noktaya gelebilmek için daha zamanımız var." dedi.

COCU KENDİNİ ADAYAN BİR HOCA

Teknik direktör Phillip Cocu'nun kendileriyle genel konuşmalar yaptığını kaydeden Fransız oyuncu, "Takımı ne kadar ileri taşıyacağımıza dair konuşmalar yaptı. Geçen sezon neler eksikti bunu en güzel şekilde görecektir zaten. Bundan sonraki dönemde bizimle teke tek de görüşecektir. Kendi fikirleri ve tarzı var. Birebir görüşmeler de yapacak. 15 günde gördüğüm, kendini oyuncularına adayan, seven bir hocamız var." diye konuştu.

"Herkesin mutlu olacağı bir Fenerbahçe için çalışacağız." diyen Mathieu Valbuena, "Geçen sezonu 2. tamamladık. Hedefimiz geçen sezonu ikinci sırada bitirmek değildi. Hedefimiz şampiyonluktu. Bana göre biz gerekenleri yapmadık. Çok hata yaptık. Çok eksik vardı. Şimdi bunları düzeltmeye çalışıyoruz." sözleriyle gelecek için umutlu mesajlar verdi.