Valbuena kendine geldi

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 30 dakikada iki gol birden buldu. Sarı-lacivertliler 19. dakikada Andre Ayew, 31. dakikada da Michael Frey ile 2-0 öne geçerken gollerin başrolünde Mathieu Valbuena vardı.

KOEMAN'LA YENİDEN ÇIKIŞA GEÇTİ

Aykut Kocaman ve Phillip Cocu yönetiminde 11'de değerlendirilmeyen Fransız yıldız, Erwin Koeman'ın yönetiminde ise ilk 11'e girmiş ve Galatasaray ile Anderlecht maçlarında 2 gol 2 asist üretmişti. 34 yaşındaki futbolcu formunu Alanyaspor karşısında da sürdürdü.

GOLLERDE BAŞROL OYNADI

Ayew'in attığı golde topla buluştuktan sonra pozisyonu yoktan var eden Valbuena, pasını Isla'ya çıkardı. Isla'nın pasında topla buluşan Ayew attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Dakikalar 31'i gösterdiğinde duran topun başına geçen Valbuena'nın ortasında Frey topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı.

3 MAÇTA 2 GOL 3 ASİST YAPTI

Mathieu Valbuena böylece forma giydiği son 3 maçta 2 gol 3 asistlik performansa ulaştı. Fransız yıldız, 64. dakikada alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde yerini Yassine Benzia'ya bıraktı.