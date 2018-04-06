Valbuena kimseyle konuşmuyor

Fenerbahçe'de camia kalan 7 haftaya umutlarla girerken, bir isim mutsuzluğuyla dikkat çekiyor.

Sarı-lacivertlilerin transfer etmek için yıllarca uğraştığı Fransız oyuncu Mathieu Valbuena için Samandıra'da yapılan yorumlar "Kafasında Fenerbahçe'yi bitirdi" şeklinde.

KİMSEYLE KONUŞMUYOR

Oyuncunun haftalardır süren "İstediğim kadar süre alamıyorum" isyanı, yerini küskünlüğe bıraktı.



Valbuena'nın sadece Aykut Kocaman değil takımda kimseyle konuşmadığı ifade ediliyor. Fransız yıldızın geleceği ise belirsizliğini koruyor.