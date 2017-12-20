Valbuena, Konyaspor maçında da yedek

Valbuena'nın Karabükspor maçındaki performansı sarı-lacivertli camiayı sevindirdi. Ancak Fransız futbolcunun oyuna girip maçı çevirmesine rağmen ilk 11'deki yeri garanti değil.

Son beş haftadır yedek kulübesinde maça başlayan Valbuena'nın Karabük maçındaki performansı sonrası genel beklenti artık takımın vazgeçilmezi olması yönünde. Teknik heyet ise yıldız futbolcunun oyunu hala tek taraflı oynadığını düşünüyor.

VALBUENA HAMLE OYUNCUSU OLACAK

Zorlu Konya deplasmanında rakibin ev sahibi avantajı ve hücumdaki etkili olma çabası sebebiyle Valbuena yedek kalacak. Aykut Kocaman, Valbuena yerine savunma yönü daha güçlü olan Aatıf ile maça başlayacak. Fransız futbolcunun ikinci yarıda hamle oyuncusu olarak oyuna etki etmesinin daha iyi olacağı fikri hakim.

Aatıf oynadığı zaman arkasında ofansif açıdan daha güçlü olan İsmail forma giyebiliyor. Bu ikili oyunun iki yönünü dengeliyor. Valbuena oynadığı zaman ise İsmail çok ofansif kalıyor. Bu nedenle Fransız futbolcunun arkasında ciddi açıklar kalıyor. Tecrübeli teknik adam bundan dolayı Aatıf'ı oynatıp, Valbuena'yı Karabükspor maçında olduğu gibi sonradan oyuna sokmayı planlıyor.

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