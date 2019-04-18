Valbuena: Lyon başkanıyla mesajlaşıyorum

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, Fransız basınına özel bir röportaj verdi ve ilgi çekici açıklamalarda bulundu.

Fransız yıldız, yaptığı açıklamada Lyon'un her zaman kalbinin bir köşesinde olduğunu ancak Fransa'da bir Marsilya taraftarı olduğunu dile getirdi.

Fransız futbolcu, yaptığı açıklamada, "Marsilya, her zaman kalbimdeki takım olmaya devam edecek. Ancak, Lyon'u asla unutmayacağım. Sevdiğim bir kulüp. Başkan Jean-Michel Aulas'da bana güvenmişti. Kulüpte bir çok insanla hala iletişim halindeyim. Hatta teknik direktör Bruno Genesio ile sürekli olarak mesajlaşıyoruz." şeklinde konuştu.

''AJAX'A ELENMEMİZE ÇOK ÜZÜLDÜM''

Fransa'daki pişmanlıkları hakkında da konuşan Valbuena, ''İlk yılımda sakattım, oynayamıyordum. Ayrıca kızım doğmuştu. Bir de malum Benzema olayları vardı. Ondan hiç bahsetmiyorum bile... Buna rağmen tüm sezonu kötü oynamadım. Takım da sorunlar vardı, Şampiyonlar Ligi'nden elenmiştik. Bir sene sonra daha iyi bir takımdık. Ancak Ajax maçını unutamıyorum. Avrupa Ligi'nde Ajax'a yarı finalde elenmemiz beni çok üzmüştü.'' dedi.

''BENİM İÇİN PARA DÜŞÜNÜYOR DEDİLER''

Valbuena, ayrıca Fransa'da kendisini eleştirenlere cevap verirken ''Bazı insanlar Lyon'da iyi oynamadığımı söylüyorlardı. Parayı düşündüğümü ve futbola odaklanmadığımı söylediler. Böyle şeyleri kabul edemem. Bunlar beni çok kırıyor. Bence Lyon'daki ikinci yılım harikaydı.'' ifadelerini kullandı.