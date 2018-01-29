Valbuena Lyon günlerinden farksız

Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena'nın ilk 11'de yer bulamaması tartışma konusu.

Bu sezon Süper Lig'de geride kalan 19 haftanın 12'sinde ilk 11'de şans bulan Valbuena, 6 karşılaşmada ise oyuna sonradan dahil oldu.

LYON GÜNLERİNE BENZER

Ancak Valbuena'nın sayıları Fenerbahçe'ye gelmeden önce de farklı değildi. Fransız futbolcu, Lyon formasıyla geçtiğimiz sezon ligde oynadığı 30 maçın yarısında oyuna kulübeden katıldı. Fransa Ligi'nde sezonu 1533 dakikayla tamamlayan deneyimli futbolcu, bu sezon 1075 dakikaya ulaştı.

PERFORMANSI AYNI DÜZEYDE

Fenerbahçe formasıyla 5 gol atan Valbuena, Lyon formasıyla attığı 8 golü yakalamaya yakın. Tecrübeli futbolcu bu sezon ligde 7 asist yaparken, geçen sezon yaptığı 5 asistlik performansı geride bıraktı.

FORMAYI AATIF'A KAPTIRDI

Valbuena'nın ilk 11 sayılarının düşük olmasında Lyon'da yaşadığı biri 2 hafta, biri de 1 ay süren sakatlıklarının da etkisi vardı.

Valbuena, Fenerbahçe'de de Osmanlıspor maçından sonra sakatlanmış ve bu süreçte formayı Aatıf Chahechouhe'ya kaptırmıştı.