Valbuena maçı yarıda bıraktı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Osmanlıspor'a konuk oldu.

ARKA ADALESİNDE SORUN YAŞADI

Mücadeleye hızlı başlayan Fenerbahçe, zorunlu bir değişikliği yaptı. Henüz 9. dakikada arka adalesinden sorun yaşayan Valbuena yerini Alper Potuk'a bıraktı.

(Görüntüler beINSPORTS'tan alınmıştır)

33 yaşındaki oyuncu ligde son beş maçta da oyundan alınmış, bu durum tepkilere neden olmuştu. Fransız yıldız bu kez oyun alanını terk etmek zorunda kaldı.

(Görüntüler beINSPORTS'tan alınmıştır)

1-2 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

Bilindiği üzere arka adalesinde sorun yaşayan futbolcular 1-2 hafta yeşil sahalardan uzak kalabiliyor. Fransız yıldızın durumu yarın çekilecek MR'dan sonra belli olacak.

(Görüntüler beINSPORTS'tan alınmıştır)