Valbuena Marsilya'yı değerlendirdi

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, eski takımı Marsilya'yı Fransız basınına değerlendirdi.

Marsilya'nın ligde 6. olması hakkında konuşan Valbuena, ''Marsilya büyük sorunlar yaşıyor. Üst üste maçlar kaybettiler. Bu durum beni endişelendiriyor. Maçlarımızı izliyorum ve saha içinde bir lider görmüyorum. Herkes vazgeçmiş durumda.'' sözlerini kullandı.

''GOMIS'İN YERİNİ DOLDURMAK ZOR OLUR''

Geçen sezon Galatasaray ile Süper Lig'i gol kralı olarak kapatan Bafetimbi Gomis'i örnek gösteren Fransız yıldız, ''Germain'e saygı duyuyorum, Mitroglou'na da öyle ama Marsilya'nın bir 9 numaraya ihtiyacı var. Marsilya'nın geçmişine baktığımızda, hep çok gol atan golcüleri olmuştur. Örneğin sezonda 15-20 golü kesin olan Bafe Gomis gittiğinde onun yerini doldurmak çok zor olmuştu. Bunu geçen sezon Marsilya'da gördük. Piyasa artık çok karışık, birini gönderdiğinde yerini aynı kaliteyi bulamıyorsunuz.'' dedi.

''UMARIM TAKIM TEKRAR KAZANMAYA BAŞLAR''

Marsilya taraftarlarına da seslenen Valbuena, ''Umarım takım, tekrardan kazanmaya başlar. Tekrar kazanarak hedeflenen yer olan Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırabilir. Bu takımın kaç kere şampiyonluk kazandığını unutmasınlar.'' diye konuştu.