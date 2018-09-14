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Valbuena: Mbappe duygularını yönetmeyi öğrenmeli

Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Mathieu Valbuena, Kylian Mbappe'nin Nimes maçındaki agresifliği ile ilgili konuştu.

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Valbuena: Mbappe duygularını yönetmeyi öğrenmeli

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, PSG'nin Nimes karşısında sinirlerine hakim olamayarak kırmızı kart gören yıldızı Kylian Mbappe ile ilgili konuştu.

L'Equipe'e bir röportaj veren tecrübeli oyuncu, "Mbappe çok genç bir oyuncu. Nimes karşısında gördüğü kırmızı kart da ne ilk, ne de son. Böyle başka şeyler de yaşayacak. Şampiyonlar Ligi'nde de böyle şeyler olacak. PSG'deki takım arkadaşları onunla konuşmalı. Ona duygularını yönetmeyi öğrenmesini söylemşlerdir. Nimes karşısında gördüğü sarı kartın ona yardımı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kylian Mbappe'ye, Nimes maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 3 maç men cezası verilmişti.

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