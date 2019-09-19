Valbuena, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde Olympiakos'tan Mathieu Valbuena da kendisine yer buldu.

Fenerbahçe'den Yunan ekibine bedelsiz transfer olan Valbuena, Tottenham performansından dolayı bu ödüle layık görüldü.

Tottenham karşısında 2-0 geriye düşen Olympiakos, Mathieu Valbuena'nın 1 asist ve 1 golünün ardından 54'te skoru 2-2 yaparken Georgios Karaiskakis tribünleri adeta yangın yerine dönmüştü.

FORMUYLA OLİMPİAKOS'U SIRTLAYAN İSİM OLDU

Toplamda 10 maçta 4 gol ve 7 asiste ulaşan Valbuena Olympiakos'a erken alışırken maçın ardından yaptığı açıklamada ise, "Performansımdan memnunum ama önemli olan takımın başarısı. Buradan üzgün ayrılıyoruz çünkü daha iyisini hak ettik, kazanmalıydık. Çok daha fazla gol atabilirdik" ifadelerine yer vermişti.

Öte yandan Valbuena'yla birlikte İlkay Gündoğan da haftanın 11'ine seçilen isimler arasında oldu. Yıldız oyuncu karşılaşmayı 1 golle tamamladı.