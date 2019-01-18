Valbuena su şişelerini tekmeledi

Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan mücadeleyi TFF 1. Lig takımı Ümraniyespor, 82. dakikada Fenerbahçe altyapısında yetişen Yasir Subaşı’nın attığı golle 1-0 kazandı.
Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Fransız yıldız Mathieu Valbuena, 61. dakikada yerini Andre Ayew’e bırakırken oyunda kaldığı süre boyunca etkili olmayı başaramadı.
Oyundan çıkarken moralinin bozuk olduğu görülen 34 yaşındaki kanat oyuncusu yedek kulübesine geldiğinde ise önce teknik direktör Ersun Yanal ile tokalaştı ardından su şişelerini tekmeledi.