Valbuena: Taraftarın beklentisini biliyorum

Aykut Kocaman geçen sezon Valbuena'yı yedek bıraktığı için sık sık eleştiriliyordu. Oyuna sonradan girmesine rağmen 6 gol 16 asistlik performans sergileyen Fransız orta saha, Cocu'dan da tam not alamadı.

"KENDİMİ KANITLAYACAĞIM"

34 yaşındaki futbolcu, yeni teknik adam Cocu ile de istikrar yakalayamadı. Bu sezon gol ve asisti bulunmayan Valbuena'nın son idmanlarda çok hırslı olduğu gözlendi.

Milli aranın kendisine yaradığını vurgulayan Fransız yıldız, "Taraftarın beklentisini biliyorum. Onlara borcum var ve bu sezon ödeyeceğim" diye konuştu.

Hollandalı teknik adam Cocu henüz kafasındaki ilk 11'i şekillendiremedi. Cocu bu sezon Valbuena'ya ikisi Şampiyonlar Ligi ön elemesi olmak üzere 4 maçta görev verdi.