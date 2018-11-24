Valbuena: Trabzon'da yine kazanacağız

Deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin, en büyük kozu Mathieu Valbuena, yaşadıkları sıkıntılı sezonda yükselişe geçeceklerini söyledi.

"8 YILDIR KAYBETMİYORUZ"

Erwin Koeman'ın göreve gelmesiyle müzmin yedeklikten takım liderliğe terfi eden Fransız yıldız, Trabzonspor'a karşı sekiz senedir kaybetmediklerini vurgularken, Fenerbahçe'nin büyük maç performansını da baz alarak kazanacaklarını iddia etti.

Bu sezon Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray'la berabere kaldıklarını hatırlatan Valbuena, "En parlak günlerimizde olmadığımız aşikar. Ancak büyük maçlarda farklı oynadığımız da bilinen bir gerçek. Fenerbahçe'nin bu gelenekselleşmiş yapısını sürdürerek Trabzon'dan üç puanla ayrılmak istiyoruz" dedi.

Karadeniz'de zorlu bir mücadelenin kendilerini beklediğini söyleyen Valbuena,"Ligde fazlasıyla puan kaybettik. Fenerbahçe'nin olması gereken yer kesinlikle burası değil. Bahane üretmeden çıkışa geçmemiz şart" ifadelerini kullandı.

Yaşadıkları kayıpların takımın gerçek potansiyelini yansıtmadığının altını çizen Fransız, "İyi oyunculardan kurulu bir kadromuz var. Neler yapabileceğimizi son 3 maçta gösterdiğimizi düşünüyorum. Bütünlüğümüzü koruyarak, son düdüğe kadar mücadele edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.