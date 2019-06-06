Valbuena: Türkiye, Fransa maçında iyi oynayacaktır

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H grubu üçüncü maçında cumartesi günü sahasında Fransa'yı konuk edecek.

Fenerbahçe'de biten sözleşmesinin ardından Olympiakos'a transfer olan Mathieu Valbuena, kritik karşılaşma öncesi TRT Spor'a konuştu.

Fransa Milli Takımı'nı anlatan Valbuena, "Fransa Milli Takımı oyuncuları son yıllarda kendini çok geliştirdi. Benim dönemimde yeni katılan gençler vardı, Pogba, Griezmann. Şu anda kendilerini çok geliştirdiler. Sonra katılan gençler oldu, Mbappe gibi. Çok genç, birbiri için mücadele eden bir takım. Hocaları da kazanma kültüründen gelen bir teknik diektör. Zayıf yanlarını, defolarını bulmak zor. Öne hızlı çıkan bir takım, defansif olarak da başarılı. Çok iyi, genç oyunculardan kurulu, başarılı bir takım" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İYİ OYNAYACAKTIR"

Türkiye'nin Fransa karşısında iyi bir oyun ortaya koymasını beklediğini kaydeden Fransız oyuncu, "Buraya gelmeden önce de Türkiye'nin maçlarını izliyordum, tanıyorum. Fenerbahçe'ye gelmeden önce tanıdığım çok oyuncu vardı. EURO2016'da Nice'de İspanya ile oynadıkları maçı izlemiştim. Beşiktaş'ın hocası geldi ve ondan sonra iyi sonuçlar alan bir takım. İyi ama kendisini geliştirmesi gereken bir milli takım. Gençler katılıyor, yavaş yavaş daha iyi olacaktır. Fazla sayıda gol atan, öne doğru oynayan bir takım oldu Türkiye. Fransa karşısında iyi oynayacaklardır, benim için bu maçı takip etmek keyifli olacak" dedi.

Türkiye, 8 Haziran Cumartesi günü 21:45'te Fransa ile karşı karşıya gelecek.