Uğur Özcan: Söz verdik ama olmadı

1 Enes Kanter'in yere serildiği an NBA'de New York Knicks forması giyen FETÖ'cü Enes Kanter, Atlanta Hawks maçında rakibinin müdahalesiyle takla atarak yere yapıştı.

2 Valbuena, UEFA'nın 11'ine seçildi Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Valbuena, Cocu'nun gidişiyle 11'e döndü. 2 maçta 2 gol 2 asistlik katkıyla takımına liderlik yaptı.

3 A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı A Milli takımımızın, İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Lucescu F.Bahçe ve Beşiktaş'tan 1'er, G.Saray'dan ise 2 oyuncu davet etti.

4 Sergen Yalçın Alanyaspor ile anlaştı Bir süredir boşta olan 46 yaşındaki teknik direktör Sergen Yalçın, Alanyaspor'un başına geçti.

5 Drogba futbol kariyerini noktaladı Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fildişili yıldız Drogba, kariyerinin son maçına çıktı.

6 Talimatlara göre Belhanda neden ceza almadı Olaylı derbinin başrol oyuncusu olan Belhanda'nın ceza almaması sarı-lacivertli camiayı ayağa kaldırdı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Koeman, "Ceza alması için adam mı öldürmesi lazımdı" dedi.

7 Hasan Ali Kaldırım: Koray için oynadık Anderlecht'i 2-0 yenen Fenerbahçe'de kaptan Hasan Ali, G.Saray maçı öncesi kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Koray Şener hakkında konuştu.

8 Temsilcilerimizin gruplarında son durum Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, gruplarında ilk 4 maçlarını tamamladı. 7 puanı bulunan sarı-lacivertliler en şanslı takım konumunda.

9 Ceza alan futbolcuların kaçıracağı maçlar PFDK'nın verdiği ağır cezalar sonrası G.Saray ve F.Bahçeli futbolcuların hangi maçları kaçıracakları belli oldu. Cimbom'da Ndiaye, Donk ve Rodrigues, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.