Valbuena, UEFA'nın 11'ine seçildi

Hollandalı Cocu'nun kovulmasının ardından takımı devralan yardımcı hoca Koeman'la birlikte Valbuena'nın performansı da yükseldi. Cocu yönetiminde 7 maçta katkı yapamayan Fransız orta saha, Koeman'ın 11'de şans verdiği 2 maçta 4 gole etki etti.
İKİ DEFA HAFTANIN 11'İNE SEÇİLDİ
Galatasaray derbisinde 2-0'dan geri dönen sarı-lacivertlilerde 1 gol 1 asistle maça damga vuran Valbuena, dün Anderlecht karşısında da galibiyette başrol oynadı.
Sarı-kırmızılı ekibe karşı gösterdiği performansla Fransız L'Equipe gazetesi tarafından haftanın en iyi 11'ine seçilen başarılı orta saha oyuncusu, dünkü performansıyla da UEFA tarafından haftanın 11'ine alındı.
Galatasaray karşısında olduğu gibi Belçika ekibine karşı da 1 gol atıp 1 de asist yapan Valbuena göz doldurdu.