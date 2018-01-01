Valbuena ve Josef'ten 2017 yorumu

Fenerbahçeli futbolcular Mathieu Valbuena ve Josef de Souza, kulüp dergisine konuştu.

İşte o röportajın bir kısmı:

BEŞİKTAŞ'I ELEMEK HARİKAYDI

2017'de en çok gururlandığın kişisel başarın neydi?

Valbuena: "Beşiktaş'ı O. Lyon forması giydiğim dönemde yenmek ve elemek benim için harikaydı."

G.SARAY'A ATTIĞIM GOLÜ UNUTAMAM

Seni 2017'de en çok mutlu eden maç hangisiydi?

Josef: "Şüphesiz ki; Galatasaray'a karşı 1-0 kazandığımız ve galibiyet golünü benim attığım maç. Kesinlikle hayatım boyunca unutmayacağım, en mutlu olduğum maçtı."