Valbuena Zenit maçı kadrosunda yok

Fenerbahçe'de Valbuena, Zenit'le oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçının kadrosunda yer almadı.
YANAL, DERBİYE SAKLADI
Adalesinde kanama tespit edilen Fransız futbolcunun, Beşiktaş derbisi öncesi riske edilmemek için Rusya kafilesinden çıkarıldığı aktarıldı. Öte yandan Ersun Yanal, TFF'ye verilen listeye dahil etmediği, sadece Avrupa'da forma giyebilen Benzia'yı da kadroya almadı.
Fenerbahçe'nin 19 kişilik Zenit maçı kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Volkan Demirel, Harun Tekin, Abdullah Yiğiter, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Neustadter, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Elif Elmas, Jailson, Tolgay Arslan, İsmail Köybaşı, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Alper Potuk, Moses, Ayew, Slimani, Frey.