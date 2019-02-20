Valbuena Zenit maçı kadrosunda yok

Yusuf Namoğlu neden istifa ettiğini anlattı

Fenerbahçe'ye yakınlığı ile bilinen Selim Soydan, Alex de Souza'nın önümüzdeki dönemde sarı lacivertli kulüpte görev alacağını belirtti.

Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet, Galatasaray'a transfer olmak istediğini ifade etti.

Galatasaray'ın Yunan forveti Kostas Mitroglou, fazla süre alamadığı için form tutamadığını ve zamana ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden beri yaşadığı sakatlıklardan dolayı bir türlü düzenli oynama şansı bulamayan Mehmet Ekici, Beşiktaş derbisinde de sahada olamayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın Lyon'a konuk olduğu maçta ilginç bir pozisyon yaşandı. Lyon forması giyen Denayer, Messi'nin frikikten gol atmasını önlemek için barajın altına yattı.

1 Trezeguet'den G.Saray taraftarına cevap Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet, Galatasaray'a transfer olmak istediğini ifade etti.

2 Denayer'den Messi'ye frikik önlemi Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın Lyon'a konuk olduğu maçta ilginç bir pozisyon yaşandı. Lyon forması giyen Denayer, Messi'nin frikikten gol atmasını önlemek için barajın altına yattı.

3 Şampiyonlar Ligi'nde bu gece gol sesi çıkmadı Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Liverpool-Bayern Münih ve Lyon-Barcelona karşılaşmaları golsüz tamamlandı.

4 Mehmet Ekici Beşiktaş derbisinde yok Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden beri yaşadığı sakatlıklardan dolayı bir türlü düzenli oynama şansı bulamayan Mehmet Ekici, Beşiktaş derbisinde de sahada olamayacak.

5 Mitroglou süre alamamaktan şikayetçi Galatasaray'ın Yunan forveti Kostas Mitroglou, fazla süre alamadığı için form tutamadığını ve zamana ihtiyacı olduğunu ifade etti.

6 Şenol Güneş'in derbi 11'i Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta kadro yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Şenol Güneş'in cezalı Ljajic'in yerine Kagawa'yı oynatacağı öğrenildi.

7 Diagne: Avrupa beni konuşacak Henüz kendisinden beklenen performansı gösteremeyen Diagne, Benfica maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

8 Valbuena Zenit maçı kadrosunda yok Fenerbahçe'de Fransız orta saha oyuncusu Valbuena, Zenit maçı kadrosuna alınmadı.

9 Ersun Yanal: Kadıköy'deki futbol Rusya'da yeter Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Zenit maçı öncesi öğrencileriyle bir toplantı yaptı. Tecrübeli teknik adam, "Kadıköy'deki performansımızı sergilememiz hâlinde her şey kolay olacak" dedi.