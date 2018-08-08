Valbuena'dan Cocu'ya tepki

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Benfica ile karşı karşıya geldi.
Rakibine 1-0 mağlup olarak tur şansını İstanbul'a bırakan sarı-lacivertlilerde Fransız futbolcu Valbuena beklentilerin bir hayli altında kaldı.
SU ŞİŞESİNİ FIRLATTI
61. dakikada yerini Mehmet Ekici'ye bırakan 33 yaşındaki futbolcu, kendisini oyundan alan teknik direktör Phillip Cocu'ya tepki gösterdi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, elindeki su şişesini yere fırlatan Valbuena'nın bu hareketine sosyal medyada tepki gösterdi.