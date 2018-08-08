Valbuena'dan Cocu'ya tepki

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Galatasaray'da 2 isim daha yolcu

Carasso, Eray İşcan, Hakan Balta, Koray Günter, Umut Gündoğan, Latovlevici ve Yasin Öztekin ile yollarını ayıran G.Saray yönetimi, Terim'in isteği üzerine Tolga ve Carole'ü de satma kararı aldı.