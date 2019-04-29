Valbuena'nın gelecek sezon sonu belli olacak

Fenerbahçe'de sezon sonu kontratı sona erecek olan Valbuena2nın takımdaki geleceği merak ediliyordu. Sözleşmesinde 25. maç oynarsa otomatik olarak 1 yıl daha sarı-lacivertli takımda kalacak maddesi bulunduğu öne sürülen Fransız futbolcunun durumu netlik kazandı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u konuk ederken Mathieu Valbuena oyuna 56. dakikada girmiş ve sarı-lacivertlilere 1 puanı getiren golü kaydetmişti.

SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDE KALDIRILDI

Sözleşmesinde "Lig ve Avrupa kupaları maçlarında 25 maça çıktığı takdirde sözleşmesi 1 yıl uzar" maddesi olan Fransız futbolcu, Trabzonspor karşısında 25. maçına çıkarken sözleşmesinin otomatik olarak uzadığı öne sürülmüştü.

Habertürk'ün haberine göre Fenerbahçe idarecilerinin daha öncesinden Valbuena ve temsilcisiyle bu konuyu görüşerek maddeyi yürürlükten kaldırdığı öğrenildi.

DURUMU SEZON SONU BELLİ OLACAK

Teknik direktör Ersun Yanal'ın kadro seçimlerinde herhangi bir engele takılmasını istemeyen sarı-lacivertli yönetim, Valbuena ve temsilcisiyle bir süre önce bir araya geldi.

Sözleşmesindeki bu maddeye gerek olmadığını dile getiren idareciler, Valbuena'yla mukavelesini sezon sonu görüşmek için anlaşma sağladı.