Valbuena'nın sözleşmesindeki madde kaldırıldı

Sarı-lacivertli ekinin Fransız yıldızı Valbuena'nın kontratı sezon sonunda bitecek. Ancak deneyimli ismin sözleşmesinde "25 maç oynarsa kontratı otomatik olarak 1 yıl uzar" maddesi yer alıyordu.

SÖZLEŞMEDEKİ MADDE KALDIRILDI

Gelecek yıl kadroda bir takım değişiklikler yapmayı planlayan Ersun Yanal, sözleşmesi bitecek oyuncularla yollarını ayıracak. Valbuena da bu listede yer alıyor.

Fenerbahçe'nin göndermeyi planladığı Valbuena da beklediği kadar forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak istiyor. Sarı-lacivertli yönetim, Valbuena'ya sözleşmesindeki, "25 maç oynarsa sözleşmesi uzar" maddenin kaldırılmaması durumunda kalan maçlarda forma giyemeyeceği aktarıldı.

Yedek kalıp formdan düşmek istemeyen 34 yaşındaki futbolcunun bu teklifi kabul etti. Valbune'nın sözleşmesi uzasaydı 2.8 milyon euro yıllık maaşla 1 sene daha Fenerbahçe'de kalacaktı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Valbuena'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.