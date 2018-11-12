Valbuena'nın sözleşmesindeki özel madde

Cocu'nun gönderilmesinin ardından kadroda kendisine yer bulmaya başlayan Valbuena, G.Saray, Anderlecht ve Alanyaspor maçlarında ortaya koyduğu performansla takımını sırtlayan isim oldu.

Galatasaray maçında 1 asist yapan deneyimli oyuncu Anderlecht maçında da 1 gol 1 asistle oynamıştı. Son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında da sahanın açık ara en iyi oyuncusuydu.

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana inişli çıkışlı bir grafik çizen 34 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi özel madde gereği 1 yıl daha uzayabilir.

10 MAÇ DAHA OYNARSA SÖZLEŞMESİ UZAYACAK

Kontratına "20 maç oynarsa sözleşmesi 1 yıl daha uzar" maddesi koyduran Fransız futbolcu şu ana kadar 10 karşılaşmada görev yaptı.

Valbuena, kalan haftalarda 10 maç daha oynarsa 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalacak.

Yıldız futbolcunun mevcut sözleşmesi Mayıs 2019'da sona eriyor.