Valbuena'nın yerine iki aday

Fenerbahçe Süper Lig’in 12.haftasında oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Osmanlıspor maçında sakatlanan Mathieu Valbuena bu maçta forma giyemeyecek. Valbuena’nın yokluğunda kimin oynayacağı ise merak konusu. Alper Potuk’un Osmanlıspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesi üzerine teknik direktör Aykut Kocaman’ın elinde öne çıkan iki isim var.

AYKUT KOCAMAN'IN KAFASINDA İKİ İSİM VAR

Sakatlığını atlatarak milli maçlar için verilen arada takımla çalışmalara başlayan Mehmet Ekici Aykut Kocaman’ın oynatmayı düşündüğü isimlerden biri. Evkur Yeni Malatyaspor maçından önce antrenmanda sakatlanan Ekici son 4 lig maçında forma giyemedi. Yaşadığı sakatlıklardan ötürü bu sezon sadece 183 dakika sahada kalabilen milli futbolcu henüz skor katkısı yapamadı. Aykut Kocaman’dan Sivasspor maçında forma bekleyen bir diğer isimse Aatıf Chahechouhe.

Milli maçlar için verilen arada takımla çalışmalarını Samandıra’da sürdüren ve U21 takımıyla oynanan antrenman maçında iki gol atan Faslı futbolcu son olarak Galatasaray maçının son dakikasında oyuna girmişti. Aatıf son iki maçta ise hiç süre almadı. Bu sezon 190 dakika sahada kalan deneyimli futbolcu da henüz skora katkı yapamadı.

Teknik ekip Valbuena’nın sakatlığından doğan boşluğu Soldado ve Janssen’in aynı anda sahada olduğu bir çift santrforlu sistemle de doldurabilir. Aykut Kocaman milli takımlardan dönen oyuncuların katılımıyla yapacağı taktik antrenmanlarda konuyla ilgili denemelerde bulunacak.