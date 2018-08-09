Valbuena'ya ceza geliyor

İlk 11'de başladığı Benfica karşılaşmasında oyundan alınmasına tepki gösteren Mathieu Valbuena'ya yönetimden uyarı geliyor.

Sarı-lacivertli yönetimin, oyundan çıkarken sinirli hareketler yapıp tepki çeken tecrübeli futbolcu ile görüşerek bu hareketlerinin hesabını soracak.

PARA CEZASI GELİYOR

Valbuena'nın karşılaşmadaki performansını da yeterli bulmayan yöneticilerin üstüne bir de agresif hareketler sergileyen Fransız futbolcuya para cezası kesebileceği gelen haberler arasında.

ÇIKACAK BAŞKA ADAM MI YOKTU?

Öte yandan Valbuena'nın oyundan çıktıktan sonraki tepkisi hakkında bir de flaş iddia ortaya atıldı. Buna göre çıkmasına sinirlenen Fransız futbolcu yedek kulübesinde çıldırdı. Elindeki su şişesini yere fırlattı.

Valbuena'nın bu sırada Cocu'nun yardımcılarını da terslediği ve "Benden başka çıkacak oyuncu yok muydu" şeklinde sert bir tepki verdiği kaydedildi.