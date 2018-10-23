Valbuena'ya Fransa'dan teklif var

Sezona darmadağın başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun fazla şans vermediği isimlerden Mathieu Valbuena'ya Fransa'dan talip çıktı.

LİLLE VALBUENA'YI İSTİYOR

Fransa'da beklentileri aşarak zirveye oynayan bir takım kuran Lille'in, orta sahada yaratıcı bir oyuncu aradığı ve Valbuena'nın peşinde olduğu kaydedildi.

Yapılan ilk görüşmelerde Valbuena'nın Fransa'ya dönmeyi düşünmediği için teklifi kabul etmediği belirtilirken, ara transfer döneminde bir kez daha zemin yoklanabileceği ifade edildi.

25 MAÇ OYNARSA SÖZLEŞMESİ UZAYACAK

Mathieu Valbuena, bu sezon 25 maçta forma giymesi durumunda sözleşmesindeki opsiyon devreye girecek ve kontratı 1 yıl daha uzayacak.

FENER BONSERVİSSİZ SATIŞA DA ONAY VEREBİLİR

Fenerbahçe'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli oyuncunun yüksek maliyetinden kurtulmak için devre arasında bonservissiz bir satışa da onay verebileceği konuşuluyor.

Bu sezon Fenerbahçe'de 6 maçta sadece 269 dakika süre alabilen 34 yaşındaki oyuncu, skor katkısı veremedi.