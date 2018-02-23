Valbune derbiye yetişecek

Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Janssen dışında sakat oyuncu bulunmuyor. Dün gerçekleştirilen idmanda sakatlanan Valbuena tedbir amaçlı bugün yapılan antrenmanda yer almadı ancak derbide oynayacak durumda.

DERBİDE GÖREV BEKLİYOR

Sarı-lacivertli ekibin antrenmanında kasığında ağrı hisseden Mathieu Valbuena yer almadı. Fransız futbolcunun önemli bir şeyinin olmadığı ve derbide görev verilmesi durumunda forma giyebileceği öğrenildi. Derbide sakatlığından dolayı oynayamayacak olan Hollandalı futbolcu Vincent Janssen de antrenmana katılmadı.

AYKUT KOCAMAN: JANSSEN DIŞINDA SAKAT YOK

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kocaman, "Valbuena'nın kasığıyla ilgili bir problemi var ama maça yansımaz. İsmail bu hafta her antrenmana çıktı. Geçen hafta sakatlığı olduğu için değil antrenman eksiğini kapatması için kadroya almamıştım. Skrtel, dün yüzde 100 antrenmana çıktı. Yarınki antrenmandan sonra kendisiyle konuşacağız. O görüşmeye göre kadroya alacağız. Mehmet Ekici, antrenmanlara çıkıyor. Beşiktaş maçının kadrosunda yer alacak." şeklinde konuştu.