Valdano: Bale 100 milyon euro etmez

Valdano, 2013'te yaklaşık 100 milyon euroya a transfer edilen Galli oyuncu için, "Onun hiçbir şeyi 100 milyon Euro etmez" dedi.

Gareth Bale, Real Madrid'de eski günlerini arar bir görüntü sergileyerken, kulübün efsane isimleri arasında gösterilen eski golcü ve teknik direktör Jorge Voldano, Galli oyuncuyu sert sözlerle eleştirdi.

100 MİLYON SADECE ETİKETİ

2013'te rekor bir rakama yaklaşık 100 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Bale için "Onun hiçbir şeyi 100 milyon euro etmez" diyen Valdano, "Bu rakam sadece sırtında taşıdığı etiket" diye konuştu.

Atletico Madrid'in yıldız ismi Antonie Griezmann'ı öven Valdano, "Bale'in yerine Real Madrid'e katılmalı. Çok iyi bir golcü, iyi bir orta saha oyuncusu ve savunma konusunda çok şey katıyor. Fiyatı da bu piyasa için ucuz" ifadelerini kullandı.