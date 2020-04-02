Valencia, 14 günde koronayı yendi

Valencia'nın koronavirüse yakalanan 10 futbolcu ve 15 antrenörü tamamen iyileşti.
HEPSİ İYİLEŞTİ
Marca'da yer alan habere göre; 14 gündür karantinada olan ve tedavilerine evde devam edilen toplam 25 Valencialı'nın, çarşamba günü yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı.
2 hafta önce yapılan açıklamada Valencia, kulüpteki futbolcu ve antrenörlerin yüzde 35'inin enfekte olduğunu duyurmuştu.
Valencia, 19 Şubat'ta Milano'da 'biyolojik bomba' olarak adlandırılan Atalanta maçına çıkmış ve 4-1 mağlup olmuştu.