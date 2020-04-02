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Valencia, 14 günde koronayı yendi

Toplam 25 personeli koronavirüse yakalanan İspanya La Liga ekibi Valencia'da, 10 futbolcu ve 15 antrenörün 14 gün içinde tamamen iyileştiği öğrenildi.

| Haber Merkezi
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Valencia'nın koronavirüse yakalanan 10 futbolcu ve 15 antrenörü tamamen iyileşti.

HEPSİ İYİLEŞTİ

Marca'da yer alan habere göre; 14 gündür karantinada olan ve tedavilerine evde devam edilen toplam 25 Valencialı'nın, çarşamba günü yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı.

2 hafta önce yapılan açıklamada Valencia, kulüpteki futbolcu ve antrenörlerin yüzde 35'inin enfekte olduğunu duyurmuştu.

Valencia, 19 Şubat'ta Milano'da 'biyolojik bomba' olarak adlandırılan Atalanta maçına çıkmış ve 4-1 mağlup olmuştu.

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